19-летняя возлюбленная Григория Лепса сделала публичное заявление: "Самая счастливая жена"

Григорий Лепс не раз говорил, что летом женится на своей 19-летней возлюбленной. При этом дату свадьбы артист не называл, а его девушка признавалась, что готова пожертвовать праздником и пойти к алтарю в тайне.

Похоже, все так и случилось. Аврора Киба прилетела к Лепсу из Лондона, где она учится в колледже, и в свежем посте объявила, что их с артистом отношения вышли на новый уровень. Студентка назвала себя женой 62-летнего исполнителя хита "Я поднимаю руки".

Аврора опубликовала видео, на котором запечатлено, как она танцует с возлюбленным. Киба при этом была одета в вечернее лимонно-черное.

"Самая счастливая жена — не та, которая получила самого лучшего мужа, а та, которая сделала лучшее из того, что ей удалось получить", — подписала кадры девушка.

Пользователи Сети тут же принялись поздравлять Аврору. Однако нашлись и те, кто верит в теорию, что студентка просто раскручивает свое имя за счет артиста, и скоро этот пиар-роман закончится.