В США заявили о хакерской атаке на Washington Post

Электронные почты многих сотрудников американской газеты Washington Post подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на внутренний документ издания.

Как указано в документе, email-аккаунты ряда журналистов Washington Post попытались взломать в четверг вечером. Издание называет инцидент возможной точечной атакой на систему. Сотрудникам газеты в результате пришлось изменить свои учетные данные.

Письмо с рекомендациями по безопасности разослал сотрудникам газеты ее главный редактор Мэтт Мюррей. Руководство газеты проводит расследование.