Вика Цыганова нашла самое суровое наказание для артистов-предателей: "Такие Иуды нам не нужны!"

Цыганова напомнила, что практически у всех иноагентов есть паспорт Израиля или еще какой-то страны. А значит, рассуждает Вика, пусть "предатели" живут на своей второй Родине, а в Россию им необходимо закрыть въезд.

"Иноагент Макаревич* готов взять в руки винтовку и отправиться на фронт защищать свою Родину — Израиль. Зато, когда Россия оказалась в сложном положении, он уехал и с бокалом вина размышлял о том, как же сильно воняет от русских. Иноагент Галкин** гордится Израилем! <…> Может, Родина Галкина** вовсе и не Россия?" — возмутилась Вика в своем Telegram-канале.

Цыганова уверена, что для бежавших из страны артистов Россия является лишь "кормовой базой". По словам певицы, многие иноагенты продолжают зарабатывать на россиянах. Вика обратилась к народу, предложив объединить силы и выступить против иноагентов.

"Я считаю, что всю эту предательскую падаль надо лишить гражданства России. Если вы со мной, то давайте же скажем во всеуслышание — такие Иуды-сограждане нам не нужны. Глас народа должен долететь до Госдумы", — высказалась певица.

*Признан иностранным агентом на территории России

**Признан иностранным агентом на территории России