Песков о реакции стран на израильские атаки на Иран: "Хороший урок"

Москва видит, что международное сообщество разделилось в своих оценках атак Израиля на Иран. Есть лагерь тех, кто осудил происходящее, и тех, кто поддержал это и попытался оправдать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле констатируют такую реакцию международного сообщества. Конечно же, для всех это очень хороший урок, оценил отношение стран к ситуации Песков.

Как сообщалось ранее, конфликт между Ираном и Израилем обсудили по телефону президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Продолжающаяся эскалация вызывает серьезную озабоченность обеих сторон, передает ТАСС.