Европа признала усталость от Украины

Украина утомила всех. От этой темы устали и поляки, и все европейцы, устал мир, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По словам польского министра, в последнее время в Польше приобрел большую популярность лозунг "это не наша война", он получает все больше сторонников. При этом, признал Косиняк-Камыш, без помощи Польши – в частности, предоставления транспортного коридора для военных поставок - ситуация для Киева была бы хуже, передает Reuters.

Ранее глава Минобороны Польши возмущался роскошной жизнью приехавших к ним беженцев с Украины. Косиняк-Камыш подчеркивал, что польское общество шокировано видом молодых украинцев, которые ездят на элитных автомобилях и проводят выходные в пятизвездочных отелях.