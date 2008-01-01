Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме Кеосаяна: "Когда Тигран проснется — зависит от Господа"

В конце 2024 года в дом Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна пришла беда. Режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому. Он до сих пор находится без сознания.

Жена каждый день приезжает к Кеосаяну в больницу. В какой-то момент режиссер стал реагировать на Симоньян и даже попытался сжать ее руку. Но с тех пор лучшей в его состоянии нет. Маргарита уверяет, что не опускает руки и надеется на выздоровление Тиграна. "Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса", — призналась журналистка.

В своем Telegram-канале Симоньян рассказала, что сейчас врачи следят за Кеосаяном, но только бог поможет ему выкарабкаться. Главный редактор RT призвала молиться за режиссера.

"Врачи сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется — зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи я прошу одной — молиться. Спасибо Вам и всем, кто молится за него", — написала Маргарита.

Напомним, что ранее Тигран Кеосаян перенес два инфаркта. Врачи спасали его в 2008 и 2010 годах.