Раскрыто отношение Трампа к конфликту Израиля с Ираном

Втягивание США в противостояние между Израилем и Ираном может привести к расширению конфликта за пределы нынешних воюющих сторон. Американский президент Дональд Трамп относится к этой идее скептически, сообщает телеканал CNN.

В сообщении телеканала подчеркивается, что подобное развитие ситуации приведет к изнурительной бесконечной войне без четкой конечной цели. Кроме того, вмешательство США в конфликт усилило бы глубокие противоречия в политической концепции Трампа. Это разрушит основной принцип его движения "Америка прежде всего".

Президент США крайне скептически относится к идее втягивания Соединенных Штатов в драку между Израилем и Ираном, подчеркивает CNN. В то же время подход Трампа к внешней политике, который выражается в "искусстве сделки", телеканал называет провальным.