Волочкова назвала Муцениеце кошелкой после слухов о беременности от Керимова

Актриса Агата Муцениеце готовится к свадьбе с музыкантом Петром Драгой. Якобы аккордеонист сделал звезде "Закрытой школы" предложение, когда узнал о ее беременности.

Муцениеце на слухи о своем интересном положении не отвечает. Хотя появилась с женихом на красной дорожке одного из фестивалей и продемонстрировала внушительный животик. Из-за молчания Агаты в Сети множатся самые разные слухи. Например, накануне Telegram-канал "Только никому" объявил, что актриса на самом деле беременна не от музыканта. Якобы Агата собирается родить бывшему возлюбленному Анастасии Волочковой бизнесмену Сулейману Керимову.

Бывшая прима Большого театра от таких известий опешила. Анастасия Волочкова прокомментировала слухи изданию Super. По словам артистки, она не знает, с кем сейчас состоит в отношениях ее бывший, но уверена, что из всех женщин только она смогла оставить след в сердце бизнесмена.

"Я могу вам сказать только одно, что после уже нашего расставания с Сулейманом мы с ним встречались и он мне сказал одно: "Ты знаешь, лучше тебя, женщина, я не встречу, а хуже мне не надо". И это не только его слова, это слова всех мужчин, с которыми у меня были отношения. И потом получалось так, что каждый говорил о том, что после меня другие — просто кошёлки", — объявила Анастасия.