Застрявшим в Израиле россиянам предложили вернуться на родину через Египет

Застрявшие в Израиле из-за закрытия израильского воздушного пространства россияне могут вернуться на родину через Египет. Об этом сообщило посольство России в Каире в своем Telegram-канале.

В сообщении дипведомства, опубликованном на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке, уточняется, что желающие вернуться на родину могут сделать это, перейдя сухопутную границу между Израилем и Египтом через КПП "Таба". Переход продолжает функционировать.

В посольстве пояснили, что российские граждане имеют возможность перейти на египетскую территорию и, бесплатно получив так называемый "Синайский штамп", добраться до аэропорта Шарм- эш-Шейха. Оттуда налажено прямое авиасообщение с Россией. Также можно приобрести визу за 25 долларов США и вылететь в Россию из Каира.