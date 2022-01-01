Зеленский в Австрии бросил жену мокнуть под дождем

Прибывший в Австрию украинский лидер Владимир Зеленский был так возбужден оказанным ему торжественным приемом, что совсем забыл о сопровождавшей его супруге. Выйдя из машины в Вене, он не подал жене руку, а поспешил поздороваться с принимающей стороной.

Еще больше впечатлил Зеленского парад почетного караула. Все время, пока маршировали гвардейцы, украинский лидер стоял под зонтом. А Елена Зеленская ждала окончания торжественной церемонии под дождем, передает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

Украинский лидер прибыл в Вену с первым с 2022 года визитом. В планах Зеленского – встреча с австрийским президентом Ван дер Белленом.