Муж расчленившей экс-мэра Самары Бельской сделал сыну ДНК-тест: результат огласил Малахов

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена пропали после Нового года. Когда друзья бросились их искать, вскрылось страшное. Внучка Тарховых Екатерина Бельская жестоко расправилась с экс-мэром и его супругой ради денег.

Сейчас Екатерина находится в СИЗО, а ее маленький сын Маор живет у своей крестной. Родной отец отказывался забирать мальчика пока не сделает ДНК-тест. Андрей Малахов рассказал, что Екатерина пишет письма редакторам его шоу и просит позаботиться о Маоре.

После развода Бельской и Владислава Пасика мальчик остался с мамой. Мужчина считал, что жена ему изменила и ребенка родила от другого. Когда же случилась трагедия с Тарховыми, Пасик потребовал ДНК-тест, и заявив, что в случае положительного результата заберет сына к себе в Израиль.

"Почему Влад считал, что наш сын Маор от моих предыдущих отношений? Он обосновывал это тем, что в период брака я навещала семью на родине и якобы встречалась с бывшим", — написала Бельская из СИЗО Малахову.

В студии ток-шок огласили результат теста. Подтвердилось, что Владислав отец Маора. Бывшая свекровь Екатерины Бельской Лариса Пасик пришла на программу "Малахов", и сообщила, что в скором времени увезет внука в Израиль.

"Мальчик попал в тяжелую ситуацию, поэтому мы готовы ехать в Самару и возвращать его", — сказала женщина.