В России направят 70 млрд рублей на очистные сооружения

70 миллиардов рублей получат российские регионы в качестве субсидий на реализацию проектов "Экологическое благополучие" и "Вода России". Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Средства на природоохранные программы получат те субъекты, которые активно занимаются строительством и модернизацией очистных сооружений. Ещё одна тема - исполнение федерального бюджета в первом квартале. ВВП за первые три месяца прибавил около 1,5%. Увеличился и объём инвестиций. С опережением графика проводились и социальные расходы, включая выплаты семьям с детьми, а также необходимые пособия людям старшего поколения. Премьер призвал сохранять такой же темп на следующий период, соблюдая жёсткую бюджетную дисциплину. Также обсудили новые возможности для отечественных предприятий.

"Подписано распоряжение о выделении 20 млрд рублей Фонду развития промышленности, у которого уже около 2 тыс. проектов и полтриллиона рублей инвестиций", - отметил Мишустин.