Путин поздравил "Артек" со 100-летним юбилеем

Сегодня исполнилось 100 лет со дня открытия международного детского центра "Артек". Он был и остаётся одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы, отметил Владимир Путин в видеообращении по поводу векового юбилея лагеря отдыха.

По словам президента, здесь учили новому, воспитывали, подсказывали, направляли. Заботились о гармоничном развитии, помогали своим подопечным осознать всю ценность товарищества, командного духа, совместного творчества; поверить в себя, раскрыть свои таланты, обрести цели для будущей взрослой жизни.