Иран подготовил "очень большой удар" по Израилю

Иранский Корпус стражей исламской революции призвал жителей Тель-Авива покинуть город. В Тегеране заявили о подготовке удара по Израилю, пишет газета Hamshahri online со ссылкой на агентство Fars.

Агентство ссылается на высокопоставленного представителя службы безопасности. По его словам, Иран готовится к очень большому удару после первой неудачи.

Иранские СМИ опубликовали предупреждение израильтянам. В нем сказано, что в Израиле "не останется безопасного места", если ЦАХАЛ ударит по жилой застройке на территории Ирана. Чиновник подчеркнул, что Иран не будет наносить удары по жилым районам Израиля - однако Тегеран доказал свою готовность к жесткому ответу.