Израиль атаковал здание иранской ГТРК

Израиль нанес удар по зданию Иранской телерадиовещательной компании. Это произошло в момент, когда там велась прямая трансляция, сообщают Телеграм-каналы.

Момент атаки попал на видео: трансляция внезапно прервалась. Есть ли жертвы среди сотрудников телерадиовещательной компании — неизвестно.

Ранее в понедельник Иранский Корпус стражей исламской революции призвал жителей Тель-Авива покинуть город. Как отмечается, Тегеран готовится к очень большому удару после первой неудачи.

16 июня Владимир Путин и Реджеп Эрдоган поговорили по телефону. Главной темой беседы лидеров России и Турции стала обострившаяся ситуация вокруг Израиля и Ирана.