В Сеть слили видео с развода Агутина и Варум

Слухи о проблемах в браке Анжелики Варум и Леонида Агутина ходят уже несколько лет. Но артисты все еще вместе и выглядят влюбленными друг в друга.

Видимо, супруги устали опровергать домыслы и решили пошутить на тему развода. Леонид Агутин слил в Сеть видео с заседания суда по делу о разводе с Варум.

"Во время судебного заседания по бракоразводному процессу Леонида Агутина и Анжелики Варум звездные защитники, Леонид Ярмольник и Кристина Бабушкина, а также присутствующие слушатели не сдержались, начав... танцевать!" — гласит подпись к кадрам из импровизированного суда.

Артисты сняли клип на тему семейных отношений. В композиции "Я не тот, ты не та" Агутин и Варум обыграли слухи о разрыве. По сюжету Леонид и Анжелика приходят в зал с адвокатами, а дальше разыгрывается целая драма.

Напомним, что Леонид Агутин и Анжелика Варум являются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Они вместе уже 25 лет.

Артисты познакомились за кулисами "Песни года". Анджелика приехала на фестиваль со своим отцом, композитором Юрием Варумом. Агутин с первого взгляда был очарован девушкой и тут же сказал Юрию Ицхоковичу, что женится на его дочери. Так в итоге и случилось.