Трамп отругал Запад за отказ от формата Группы восьми

Большой ошибкой назвал президент США отказ коллективного Запада от формата Группы восьми с участием России. Дональд Трамп понимает Москву, которая не испытывает большого желания вести диалог с теми, кто несет ответственность за случившееся, заявил американский лидер на полях нынешнего саммита G7.

Трамп подчеркнул, что сейчас возвращаться к этому не следует. Слишком много воды утекло. Однако это была большая ошибка, заявил Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни.

По словам президента США, лидеры G7 проводят много времени, обсуждая Россию. И при этом российский президент Владимир Путин не присутствует за столом переговоров. При этом Трамп отметил, что с ним Путин беседует – а ни с кем другим на Западе президент России говорить не хочет, они его сильно оскорбили, передает ТАСС.