Вскрылись новые подробности истязаний украинской модели в Дубае: хотели сжечь в печи, но там уже была другая жертва

Украинскую модель Марию Ковальчук нашли 19 марта на обочине трассы в Дубае. Девушка была без сознания. Медики диагностировали у модели множественные переломы. Два месяца Мария не могла говорить и не узнавала даже самых близких.

Сейчас жизнь Ковальчук вне опасности. Ее перевезли во Львов, где модель продолжает лечение. Мама Марии сообщила, что подозреваемые в издевательствах уже найдены, скоро их передадут правоохранителям.

Между тем российский блогер Татьяна Можегова раскрыла подробности произошедшего. Ей удалось выяснить, что Ковальчук могла попасть к фанатикам некого культа. На своем YouTube-канале Татьяна рассказала, что Марию якобы должны были принести в жертву, но из-за неожиданного обстоятельства ее "забраковали".

"Черная магия там присутствовала, да. Это был ритуал. Попытка на ритуальное убийство. И садисту еще повезло, что Мария не умерла. Она ему услугу оказала, потому что у него теперь будет меньший срок", – заявила Можегова.

По словам блогера, модель попала на зловещую вечеринку, где публика наблюдала за садистским шоу. При чем там точно убивали людей, украинке просто повезло. Якобы, когда Мария уже лежала на алтаре, ее мучители заметили, что у девушки критические дни. "Для жертвоприношения такое не годится", – отметила Татьяна.

К тому моменту Ковальчук уже была без сознания. Ей сломали несколько костей и даже пытались задушить. Изверги были уверены, что девушка не выживет. От тела планировали избавиться просто — сжечь в печи для кремации.

"То есть они уже решили, что она все равно не выживет. А в это время у них в печи, где проводились кремации, была другая жертва. Поскольку Марии не хватило места, ее решили просто утилизировать в пустыне. Наверно, начинался рассвет, и тем, кто увозил Марию, некогда было ее закапывать", — заключила пересказ своего расследования Можегова.



Подтверждения версии блогера нет. Более того, официально полиция Дубая заявила, что не было никаких вечеринок. Украинка просто зашла на одну из строек на окраине города и случайно сорвалась с большой высоты.