Американист Васильев: США используют Израиль в качестве злого полицейского

Почему атака Израиля на Иран последовала в тот момент, когда президент США поднял вопрос о возможном заключении с Исламской республикой новой ядерной сделке? Давал ли Вашингтон отмашку Тель-Авиву на нанесение ударов? Есть ли сегодня шанс найти мирный выход из кризиса? И какую роль в этом могла бы сыграть Россия?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"США используют Израиль как "злой" фактор, как "злого полицейского". Цель - подтолкнуть Иран к решению одной проблемы - на каких условиях им продолжать работы по мирному атому. Потому что понятно, что от военного атома Иран отказывается", - отметил эксперт.

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