Израиль нанес удар по разбиравшим завалы иранским спасателям

Иранские спасатели, оказывавшие помощь пострадавшим от израильского удара в Тегеране, стали целью удара Армии обороны Израиля. Об обстреле со стороны ЦАХАЛ заявило Общество Красного Полумесяца Ирана.

Как сообщает Mehr, ЦАХАЛ совершила нападение на группы Красного Полумесяца в момент, когда они оказывали помощь. Существует вероятность, что двое сотрудников гуманитарной организации в Тегеране могли попасть под прямой удар.

Ранее стало известно, что Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского государственного телевидения. Взрыв прогремел во время выпуска новостей, в прямом эфире телеканала IRIB TV3. Тегеран, в свою очередь, заявил, что подготовил "очень большой удар" по Израилю.