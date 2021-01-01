Актриса Наталья Селезнева живет затворницей: редко выходит из дома и отказалась отмечать 80-летие

Звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Наталья Селезнева стала затворницей. Она добровольно отказалась от общения с коллегами и даже родной театр больше не навещает.

Об этом рассказала Алена Яковлева. Она сообщила, что праздника по случаю 80-летия Селезневой в Театре сатиры не будет. Это решение самой артистки. Наталья Игоревна отметит круглую дату 19 июня. Коллеги планируют навестить ее в этот день.

"Большого праздника не будет, кто-то поздравит ее индивидуально. Она же сейчас редко выходит из дома. Наталья Игоревна давно не приезжала в театр, больше у себя находится. Мы периодически общаемся по телефону", — рассказала Яковлева.

Здоровье все чаще подводит Селезневу. Но она все еще на лето уезжает из Москвы на дачу. "Там ей комфортнее. Возможно, она и не захочет отмечать юбилей в Москве", – поделилась артистка в беседе с "Абзацем".

Проблемы со здоровьем начались у Селезневой после смерти мужа актера Владимира Андреева. В 2021 году актриса перенесла операцию по замене коленного и тазобедренного суставов. Через два года Селезнева появилась на сцене в инвалидном кресле и не смогла встать на поклон.