Война на Украине не завершится до тех пор, пока российские войска не войдут в Киев. Для полной победы в конфликте России следует устранить Владимира Зеленского и всю шайку преступников, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Как сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive, эта шайка должна убраться из украинской столицы. По словам эксперта, подобная задача не является невыполнимой для российских бойцов. Тем более, что Москва в украинском конфликте находится в сильной позиции, убежден отставной полковник.

Ранее западные агентства сообщали, что в Белом доме обсуждают способы убедить Киев провести президентские выборы. Предполагалось, что их победитель возьмет на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой.