Центр австрийской столицы перекрыт. Правительственный квартал оцеплен. Казалось, что за три года уже и не осталось в Европе страны, куда не ступала нога Владимира Зеленского. Поэтому визит в Вену для главаря киевского режима очевидно крайне важен.

Зеленский так сильно мечтал оказаться под европейским зонтиком, что, торопясь, оставил свою жену мокнуть под дождём где-то позади. В Австрию главарь киевского режима прилетел по делу: требовать от Вены содействия в экстрадиции беглых украинских чиновников и олигархов. Киев пытается всеми силами вернуть обратно на родину всех убежавших патриотов. В этом обещали помочь. Военную помощь тоже просил. Самим нужнее - ответили в Австрии.

"Австрия поддерживает все инициативы, ведущие к прекращению огня и, впоследствии, к устойчивому долгосрочному и справедливому миру. Россию призывают наконец сесть за стол переговоров. И чтобы добиться этого, мы должны продолжать усиливать давление вместе с нашими партнерами", - сказал Кристиан Стокер, канцлер Австрии.

Зеленский при этом пытается делать хорошую мину при плохой игре. Европейцы устали от Украины и их хотелок - велик соблазн поступить, как Соединённые Штаты, и отстраниться. Впрочем, главарь киевского режима убеждает: ещё не всё потеряно. Трампа ещё можно убедить.

"Я не представляю себе и даже не хочу сейчас представлять, что США перестанут помогать Украине. Никто не хочет думать о том, как жить и бороться без помощи США. Сегодня мы не обсуждаем с Америкой новую помощь. Действительно, один из вопросов, который я собираюсь обсудить с президентом Трампом — это оборонный пакет, который Украина готова приобрести", - сказал Зеленский.

А вот лидеры стран семёрки на это, кажется, с каждым днём рассчитывают всё меньше и меньше. Канадские СМИ писали: организаторы саммита в провинции Альберта, который стартовал сегодня, вообще от греха подальше планировали изолировать Трампа от остальных настолько, насколько это в принципе возможно. Вот только реальность, очевидно, совсем иная.

Позиция Трампа - не единственное, что портит настроение еврочиновникам. Словакия и Венгрия заблокировали план ЕС по отказу от российских энергоносителей. Будапешт грозит прекратить поставки электроэнергии Украине, если ему запретят закупать в России газ и нефть.

Венгрия планирует пойти дальше - власти всерьёз намерены заблокировать вступление Украины в Евросоюз. В стране в данный момент проходит референдум, инициированный премьером Виктором Орбаном. Депутат от правящей партии Александра Сенткираи называет потенциальное членство Киева в ЕС гробом для Венгрии и призывает проголосовать против вступления. В поддержку решения опубликовала в своих соцсетях скандальное видео. Женщина снимает себя возле автомобиля, в багажнике которого лежит связанный мужчина. Мысль такая, что после присоединения Украины к европейской семье в Венгрию хлынут торговцы органами, наркотиками и людьми.