Названы имена новых героев спецоперации

Минобороны представило новых героев СВО.

Ефрейтор Илья Жариков, рискуя собой, спас жизни раненых военнослужащих. Несмотря на вражеские обстрелы, Илья добрался до боевых товарищей, оказал им первую помощь, на себе вынес в безопасное место и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.

Сержант Антон Филин в ходе воздушной разведки обнаружил группу украинских диверсантов, которые направлялись к нашим позициям. Антон оперативно передал координаты неприятеля артиллеристам и корректировал удары. Понеся большие потеря, враг бежал.