Российский дзюдоист Арбузов стал чемпионом мира

Первую золотую медаль завоевали россияне на чемпионате мира по дзюдо. Турнир проходит в Будапеште. Чемпионом мира по дзюдо в весовой категории до 81 килограмма стал Тимур Арбузов.

Российские спортсмены выступают на турнире в Венгрии под флагом Международной федерации дзюдо. До победы Арбузова в копилке российской команды была только бронза Аюба Блиева в весовой категории до 60 килограммов.

Тимур Арбузов в финале ЧМ-2025 победил вице‑чемпиона Олимпийских игр Тато Григалашвили из Грузии. Бронза чемпионата досталась азербайджанцу Зелиму Цкаеву и южнокорейцу Ли Ен Хвану, передает "Матч ТВ".