Дочь выселила Наталью Штурм из особняка за 30 миллионов рублей

Наталья Штурм купила огромный дом в Подмосковье. За новое жилье артистка отдала 30 миллионов рублей. При чем певица призналась, что обошлась без ипотеки.

Штурм хвастается, что помимо дома, площадью 200 квадратных метров, на участке есть дворик и гостевой коттедж. Расположение у особняка тоже очень удачное.

"Это 23 километра от Москвы, Ленинградское направление. Дом я взяла полностью укомплектованный мебелью, с ремонтом", — рассказала о выгодном приобретении Наталья.

Между тем дом быстренькой облюбовали дочь и двое внуков артистки. Не готовой к детским крикам Штурм предложили разместиться в гостевом коттедже. Тот факт, что домику на заднем дворе требуется ремонт, родственников певицы не смутил. Да и сама Наталья смотрит на ситуацию с оптимизмом. "Я его называю атмосферный домик, там я буду лежать, смотреть телевизор", — призналась она в эфире шоу "Ты не поверишь".

Штурм уже объявила, что ищет бригаду рабочих, которые бы оперативно все привели в порядок. Пока ремонтники в очередь к эпатажной звезде не выстроились.