Иранская ПВО сбила четвертый израильский F-35

Четвертый с начала израильско-иранского конфликта истребитель F-35 ВВС Израиля сбила противовоздушная оборона Ирана. По данным агентства Tasnim, ПВО поразила цель в небе над Тебризом на северо-западе страны.

Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями бомбардировок стали атомные объекты, видные физики-ядерщики и высшие офицеры. Также удары наносятся по авиабазам и позициям ПВО.

Иран ответил ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Число жертв растет с обеих сторон. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявил о 220 погибших и 1,8 тысячи пострадавших.