В ответ на постоянные атаки украинских дронов на гражданское население российская армия нанесла серию ударов высокоточным оружием по военным объектам ВСУ. Приходят сообщения о взрывах в Киеве, в том числе в районе аэродрома Жуляны, а также в Одессе и Чернигове. Тем временем в зоне СВО наши подразделения продолжают наступательные действия на всех основных участках фронта.

Атаки ударных и разведывательных беспилотников ВСУ над Запорожской областью успешно отражают зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" группировки "Днепр". Наши бойцы перехватывают и крылатые ракеты противника. При обнаружении снаряда его характеристики оперативно отражаются на индикаторе начальника расчета, а затем идет уничтожение. "Торы" надежно прикрывают российские подразделения, а также тыловые районы, обеспечивая защиту мирного населения.

Замаскированный укрепрайон неприятеля и бронетехнику в зоне ответственности группировки "Восток" поразили штурмовики Су-25. Пуски ракет "Грачи" выполнили парами с малых высот. По докладу передового авианаводчика, все обозначенные цели ликвидированы.

Новые кадры освобождения населенного пункта Петровского и выход на границу Днепропетровской области представило Минобороны. Отличились штурмовики 80-го танкового полка группировки "Центр". Передовые отряды использовали комбинированную тактику прорыва обороны ВСУ. А затем отразили 11 контратак противника, который не желал смириться с потерей Петровского.

Без промаха бьют по врагу расчеты РСЗО "Ураган" в зоне ответственности группировки "Восток". В этот раз они нанесли удар по скоплению сил противника в районе населенного пункта Воскресенка в ДНР. 50 боевиков были уничтожены, разрушена инженерно-фортификационная инфраструктура, склады, а также прервано обеспечение подразделений ВСУ на данном участке фронта.