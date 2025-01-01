Путин поручил ввести новую должность в российских школах

Советник по воспитанию появится в российских школах. Поручение правительству о введении новой должности в учреждениях школьного образования дал президент России Владимир Путин.

Как сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, новая должность будет введена во всех государственных школах страны. Исполнить поручения должны до 1 октября 2025 года.

Поручено также при подготовке проектов федерального бюджета предусмотреть необходимые средства на 2026 год, на плановый период 2027 и 2028 годов, а также на последующие годы. Президент России ранее поручил ограничить чрезмерный набор в вузы по ненужным специальностям. Набор требуется сократить по тем специальностям, на которые отсутствует спрос на рынке труда.