Трамп призвал жителей немедленно покинуть Тегеран

Немедленно покинуть Тегеран призвал жителей президент США. Об этом Дональд Трамп сообщил в соцсетях, не уточнив причину эвакуации.

Глава Белого дома также в очередной раз выразил сожаление, что Иран не заключил ядерную сделку. Тем не менее Трамп уверен, что соглашение будет подписано. Американский лидер намерен досрочно покинуть саммит "Группы семи", чтобы провести заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке. В Белый дом уже направились министр обороны и другие чиновники. В администрации Трампа заявили: президент по-прежнему настроен на урегулирование конфликта мирным путем, для этого Тегерану необходимо заключить ядерную сделку.

"Я дал Ирану 60 дней, и они сказали "нет". А на 61-й вы видели, что произошло. Я на постоянной связи, и, как я уже говорил, я думаю, соглашение будет подписано. Считаю, что со стороны Ирана глупо не подписывать его", - сказал Трамп.