Трамп призвал всех к немедленной эвакуации из Тегерана

16 июня около 23:30 по московскому времени представитель Корпуса стражей исламской революции заявил, что новая волна ударов по Израилю продлится до рассвета. Об этом сообщили иранские информагентства.

"Иран должен был подписать "сделку", которую я им предложил. Какой позор и напрасная трата человеческих жизней. Проще говоря, у ИРАНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!", — написал президент США 17 июня в своём аккаунте в социальной сети Truth Social.



Ранее израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на официальных лиц США и стран Европы передавало, что Трамп может предоставить "последний шанс" для Ирана, предложив ему ядерное урегулирование. По их словам, новые условия ядерной сделки могли быть лучше, чем предыдущие, но должны были включать пункт об отказе Тегерана от обогащения урана.