Корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток после дальнего похода

17 июня во Владивосток после дальнего похода в страны Азиатско-Тихоокеанского региона вернулся отряд кораблей.

Моряков корветов "Резкий" и "Герой России Алдар Цыденжапов", а также танкера "Печенга" торжественно встречали у причала столицы Приморья. В ходе выполнения задач экипажи прошли порядка 24 тысяч морских миль, преодолели более 10 морей и два океана - Индийский и Тихий. Посетили с заходами девять государств и приняли участие в пяти международных учениях.

Отличившимся морякам-тихоокеанцам вручили медали и грамоты. А еще по традиции капитаны кораблей получили блюда с запеченными поросятами. Завершилась торжественная церемония проходом знаменной группы.