Пожарная обстановка в Забайкалье остается сложной

На востоке страны продолжают борьбу с огненной стихией.

В Бурятии тушат 25 природных пожаров на площади более 36 тысяч гектаров. Как сообщили власти республики, угрозы населенным пунктам нет. За минувшие сутки удалось ликвидировать 5 крупных очагов. В регион направлены дополнительные силы - парашютисты-десантники Авиалесоохраны из соседних областей. Сейчас в тушении задействованы 500 специалистов и 66 единиц спецтехники.

По-прежнему сложной остается обстановка в Забайкалье. Там горят 340 тысяч гектаров, 9 возгораний удалось локализовать. При этом почти половина всех очагов возникла из-за ударов молний во время грозы.