Уровень рек в Сочи приближается к критической отметке

Сочи, где за сутки уже выпало более месячной нормы осадков, не покидает непогода. Штормовое предупреждение продлено до утра среды.

Уровень рек приближается к критической отметке. В одном из районов грязевой поток сносил автомобили. Движение транспорта в некоторых частях города было ограничено. Отмечены перебои с электричеством. Сейчас коммунальщики ликвидируют последствия непогоды. А спасатели патрулируют прибрежную зону и при необходимости готовы эвакуировать людей.

Последствия мощнейшего ливня с градом устраняют и в Новосибирске. Сразу в нескольких районах под воду ушли парковки и детские площадки. Ливневки не справились с дождевыми потоками, и те затопили подвалы и подъезды многоэтажек.

Ну а столичный регион, по оценке синоптиков, ждет "скучновато-осенняя погода". К концу недели температура воздуха днем в Москве упадет до +15.