Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Овны
Сегодня хорошо побыть наедине с собой, помолчать, подумать. Доверяйте своим ощущениям - они подскажут, на что сейчас стоит обратить внимание.
Тельцы
Ваш круг общения оживится: кто-то вернется, кто-то заговорит первым, кто-то подбросит интересную мысль. Лето - отличное время для дружеских встреч.
Близнецы
Пришло время для работы: все, что требует внимательности, пройдет гладко. Ждите комплимент от начальства или предложение, которое приятно удивит.
Раки
Луна и Меркурий играют на вашей стороне: легко даются слова, тексты, учёба. Отличный день для выступлений, деловых встреч, написания важных писем.
Львы
Вы сможете разобраться в сложной эмоциональной ситуации или финансовом вопросе. Хороший день для разговора, особенно если вы долго молчали.
Девы
Отношения выходят на первый план: у многих появится желание поговорить с партнером. Не бойтесь быть мягкими - именно это и сработает.
Весы
Марс требует активности, но Луна предлагает действовать, не напрягаясь. У вас всё получится, если вы будете заботиться не только о делах, но и о себе.
Скорпионы
Творческий день, когда фантазия и чувства становятся вашими главными помощниками. Хорошее время для хобби, свиданий, написания текстов.
Стрельцы
Все, что связано с домом и семьей, потребует внимания. День отлично подойдет для спокойных бытовых дел или душевных разговоров с близкими.
Козероги
Звезды помогут решать вопросы, связанные с письмами, звонками, расписанием, поездками. Вы будете тонко чувствовать: кому, что и как лучше сказать.
Водолеи
Вам придется сделать анализ своих трат и задать себе вопрос: "Комфортно ли мне с тем, что у меня есть?". Возможно, пора добавить заботы о себе.
Рыбы
Мир покажется вам яснее, чем обычно. Супердень для поиска потерянных вещей или нужных специалистов, а также для разговоров, написания текстов.