Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня хорошо побыть наедине с собой, помолчать, подумать. Доверяйте своим ощущениям - они подскажут, на что сейчас стоит обратить внимание.

Тельцы

Ваш круг общения оживится: кто-то вернется, кто-то заговорит первым, кто-то подбросит интересную мысль. Лето - отличное время для дружеских встреч.

Близнецы

Пришло время для работы: все, что требует внимательности, пройдет гладко. Ждите комплимент от начальства или предложение, которое приятно удивит.

Раки

Луна и Меркурий играют на вашей стороне: легко даются слова, тексты, учёба. Отличный день для выступлений, деловых встреч, написания важных писем.

Львы

Вы сможете разобраться в сложной эмоциональной ситуации или финансовом вопросе. Хороший день для разговора, особенно если вы долго молчали.

Девы

Отношения выходят на первый план: у многих появится желание поговорить с партнером. Не бойтесь быть мягкими - именно это и сработает.

Весы

Марс требует активности, но Луна предлагает действовать, не напрягаясь. У вас всё получится, если вы будете заботиться не только о делах, но и о себе.

Скорпионы

Творческий день, когда фантазия и чувства становятся вашими главными помощниками. Хорошее время для хобби, свиданий, написания текстов.

Стрельцы

Все, что связано с домом и семьей, потребует внимания. День отлично подойдет для спокойных бытовых дел или душевных разговоров с близкими.

Козероги

Звезды помогут решать вопросы, связанные с письмами, звонками, расписанием, поездками. Вы будете тонко чувствовать: кому, что и как лучше сказать.

Водолеи

Вам придется сделать анализ своих трат и задать себе вопрос: "Комфортно ли мне с тем, что у меня есть?". Возможно, пора добавить заботы о себе.

Рыбы

Мир покажется вам яснее, чем обычно. Супердень для поиска потерянных вещей или нужных специалистов, а также для разговоров, написания текстов.