Тодоренко рассказала о проблемах в интимной жизни с Топаловым: " У меня "голова болела" полгода"

В 2018 году ведущая Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова. В декабре того же года у пары родился сын Михаил. В 2022 году Регина родила Владу второго ребенка - сына Мирослава. А на днях Тодоренко объявила о третьей беременности.

В новом выпуске "Дерзкой готовки" Регина рассказала ведущей Ляйсан Утяшевой, что их с Владом интимная жизнь одно время оставляла желать лучшего. После рождения первого ребенка в паре начались проблемы.

"У нас пропал секс. Были моменты, когда мне хотелось надеть вязанку старую, очки и качаться в своей качалке. У меня "голова болела" полгода", - призналась Тодоренко.

Регина рассказала, что поначалу Влад пытался деликатно выяснить, что происходит. Однако Тодоренко не шла на контакт. Тогда в паре начались конфликты. Топалов и Тодоренко стали часто ссориться и "вымещать злость" на почве воспитания ребенка. В результате Влад сумел первым взять себя в руки и предложил обратиться за помощью к специалисту.

Они прошли курс семейной терапии, в рамках которой им посоветовали "внести секс в календарь" и чаще ходить на "качественные" свидания, а не сидеть вместе у телевизора. Регина рассказала, что такой подход помог им вернуть страсть в отношения, а традиция проводить время наедине, несмотря на загруженные графики, стала привычкой.