Макрон: Трамп поддержал проект новых санкций против России

Американский президент Дональд Трамп "относительно положительно" отнесся к законопроекту Конгресса о новых антироссийских санкциях.

С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью агентству Reuters он сообщил, что такое течение дел его радует.

"Он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня", – приводит агентство слова Макрона.

Новый законопроект о санкциях предусматривает введение 500% пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть и уран. Документ уже поддержали 82 сенатора.

При этом Трамп заявил, что не будет вводить новые санкции против России, так как рассчитывает на соглашение по урегулированию украинского кризиса. Санкции обходятся США очень дорого - в "миллиарды долларов".