Дети и взрослые погибли на пожаре в подмосковном Королеве

Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в подмосковном Королеве.

Трагедия произошла в трехкомнатной квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Корсакова утром 17 июня. По данным прокуратуры, к хозяйке квартиры приехали погостить племянница с мужем и ребенком, а также подруга с ребенком.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. После тушения были обнаружены тела трех взрослых и двух детей в возрасте 3 и 7 лет.

Пожарным удалось спасти женщину из горящей квартиры и трех детей с соседних этажей, сообщили в МЧС.

На месте работают дознаватели МЧС, следователи и криминалисты. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электрической сети. Возбуждено уголовное дело.