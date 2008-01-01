Дмитрий Маликов откровенно о кризисе в браке: "Мужика важно не передавить"

Дмитрий Маликов считается одним из самых закрытых артистов отечественной эстрады. Лишь недавно певец открыл для себя социальные сети и внезапно стал их звездой. Его публикации набирают множество комментариев и реакций, а кое-кто и вовсе стал называть музыканта мемным персонажем.

В новом интервью Лауре Джугелия артист признался, что ему нравится, когда его так называют. "Я в этом смысле к себе несерьезно отношусь. У меня много разных направлений, предназначений, миссий", - объяснил артист.

Зашла речь и о личной жизни Дмитрия Маликова. Уже 32 года певец вместе с супругой Еленой. Она старше артиста на семь лет (по другим данным — на 13 лет). До замужества Елена была дизайнером, после продюсировала некоторые проекты. Дмитрий Маликов рассказал, что в их браке было всякое.

"Мы были в кризисной ситуации. Это был 2008 год, по-моему. Были кризисы. Просто потом понимали, что вместе идти рука об руку лучше, чем разбегаться. Сейчас поругиваемся иногда, но не долго и не сильно. Мы оба не глупые, оба красивые. Мы, в общем-то, оба с добрым началом. Потом, Лена мудрая женщина. Ее мудрость в умении держать баланс и ситуацию под контролем. Она сильная личность, но не передавливает, потому что мужика важно не передавить", - рассуждает артист.

В браке с Еленой у Дмитрия Маликова родилось двое детей: дочь Стефания, которой уже 25 лет, и сын Марк. Мальчик появился на свет с помощью суррогатной матери. На тот момент артисту было 48 лет. По словам Дмитрия, ради того, чтобы воспитывать сына и проводить с ним как можно больше времени, он изменил образ жизни.

"Когда у тебя во взрослом возрасте появляются дети — это ценность момента. Хочу, чтобы он бы умным, хорошо воспитанным, порядочным, понимал ответственность, был не обязательно музыкантом", - заключил певец.