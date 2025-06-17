Иран выпустил более 20 ракет по Израилю

Армия Израиля сообщила о запуске ракет из Ирана, оборонительные системы работают на их перехват.

Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве, слышны взрывы, передает РИА Новости. В результате атаки обрушилось восьмиэтажное здание.

При этом иранское агентство Mehr сообщило, что ПВО Ирана сбивает воздушные цели над Тебризом. Город является административным центром провинции Восточный Азербайджан.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Тегеран будет продолжать наносить удары по Израилю до утра. Начата девятая волна операции "Правдивое обещание 3".

UPD (9:23 мск): Армия Израиля утверждает, что ликвидировала нового начальника Генштаба иранских Вооруженных сил Али Шадмани