Собянин рассказал о модернизации системы энергосбережения Москвы

О модернизации системы энергосбережения Москвы рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин. Так, в этом году проводят масштабные работы для повышения эффективности и безопасности всей системы и создания дополнительных резервов мощности.

В планах - реконструкция двух исторических подстанций - "Центральной" и "Раушской", и ещё одного объекта в Троицком округе.

Также модернизируют четыре ТЭЦ, что позволит продлить срок службы оборудования и снизить удельный расход топлива.

Кроме того, до конца года обновят свыше 350 километров кабельных линий. Уже закончили замену тех, которые были проложены более 70 лет назад под Москвой-рекой.