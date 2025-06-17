Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе

Осенью 2025 года жителей России ждет шестидневная трудовая неделя.

Рабочими будут дни с 27 октября по 1 ноября включительно, это связано с празднованием Дня народного единства, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Выходные дни – 2,3 и 4 ноября. Понедельник, 3 ноября, будет выходным из-за переноса с субботы, 1 ноября. Поскольку 3 ноября – предпраздничный день, то рабочий день 1 ноября будет сокращен на час.

"Заработная плата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, поскольку за субботу мы будем отдыхать в понедельник, 3 ноября", - объяснила эксперт.