Наталья Поклонская сделала дреды и стала неузнаваемой

Наталья Поклонская прославилась порядка десяти лет назад, когда стала прокурором Крыма. Благодаря яркой привлекательной внешности она обрела бешеную популярность в народе, ее даже стали называть за глаза "Няш-Мяш".

Сейчас бывшая чиновница уже не так на слуху, как раньше, да и предпочитает вести жизнь более закрытую, однако социальные сети обновляет регулярно. Причем обычно сопровождает свои записи новыми фотографиями. Так, свежие снимки Натальи буквально сразили наповал ее многочисленных поклонников. Дело в том, что Поклонская решила провести эксперимент и сделала себе дреды. Теперь она может похвастаться длинными светлыми заплетенными прядями.

"Друзья! Давайте не будем бояться делиться своими "Мыслями вслух". Возможно, именно в этом обмене и заключается ключ к пониманию себя и окружающего мира", - призвала Поклонская.

В Сети многие комментаторы поделились своими впечатлениями от новой прически Натальи. Мнения разделились. Пока одни критиковали неожиданную смену имиджа Поклонской, заявляя, что, по их мнению, она стала неузнаваемой, другие рассыпались в комплиментах.