В Иране и Израиле утром вновь гремят взрывы

Детский утренник. Мальчики и девочки хором поют песни. Это видео было сделано за несколько дней до ударов по Тегерану. Сегодня дом, в котором вместе с родителями жили маленькие иранцы, разрушен. Местные телеканалы сообщают - в результате атаки Израиля погибли 25 человек.

Под удар иранских ракет попали дети и их семьи и в Израиле. Люди едва успели выбежать из автобуса и упасть на обочину. А в этот дом в Тель Авиве - прямое попадание. Детонация была такой силы, что в квартале не осталось ни одной целой многоэтажки.

С каждым днем по обе стороны конфликта жертвами становятся ни в чем не повинные. Но Иран и Израиль останавливаться и не думают. ЦАХАЛ нанес серию ударов по Тегерану, Мешхеду и Тебризу. Атакованы нефтебазы, объекты КСИР и ядерной инфраструктуры. Исламская республика впервые ответила залпом крылатых ракет. Часть воздушных целей "Железный купол" перехватил. Но перед ударом "баллистики" ПВО оказались бессильны. Видно, как зенитные ракеты взлетают и почти сразу падают. Не исключено, что беспомощность зениток ЦАХАЛ - это результат хакерской атаки на системы ПВО и оповещения о воздушной тревоге. Она тоже этой ночью работала с перебоями.

ЦАХАЛ в ярости. В Тель-Авиве и Хайфе спецназ берет штурмом квартиры и офисы. И обвиняет в пособничестве Ирану и своих граждан, которые выкладывали в соцсети видео с мест, где падали ракеты, и иностранных журналистов. Мол, они тоже сливают информацию врагу.

Война, что уже очевидно, переходит в медийную сферу и интернет. Вот представительница Армии обороны Израиля рассказывает: "Как устроены иранские ядерные объекты - известно. И мы их непременно уничтожим". Для убедительности ЦАХАЛ показывает удары по ракетным установкам и авиации противника. Но есть нюанс. Например, эти истребители F-14 были списаны еще три года назад. И выполняли роль макетов. Тегеран в долгу не остался. И заявил, что тоже сбил израильский самолет над Тебризом. Якобы это был новейший F-35. Но пока никаких доказательств не появилось.

А вот как выглядит реальность: напуганные новыми ракетными атаками люди в Иране и Израиле пытаются как можно скорее покинуть города и выехать за рубеж.