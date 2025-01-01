Во Владивосток из дальнего похода вернулся отряд Тихоокеанского флота. Как это было

Отряд кораблей Тихоокеанского флота швартуется у родных берегов во Владивостоке спустя шесть месяцев похода. За это время моряки преодолели более 20 тысяч миль, прошли 10 морей, Индийский и Тихий океаны. Моряков-тихоокеанцев встречают оркестром и словами благодарности за отличную службу. Окончания торжественной части ждут не дождутся родственники. Почти полгода разлуки, и вот она - встреча.

За время похода экипажи корветов "Резкий", "Герой России Алдар Цыденжапов" и танкера "Печенга" приняли участие в девяти учениях. Четыре из которых - международные. У побережья Индонезии корабли Военно-морского флота России и еще более 20 боевых единиц из различных государств провели финальный этап учений "Комодо-2025". Многонациональный отряд отрабатывал задачи по спасению терпящего бедствие гражданского судна.

В порту Ченнаи прошли российско-индийские учения "Индра Нэви-2025". В Оманском заливе корабли России, Ирана и Китая отработали задачи по освобождению судна, захваченного террористами.

В каждом иностранном порту, куда заходил отряд кораблей, моряков-тихоокеанцев встречали с почетом. А на острове Бали российские военнослужащие участвовали в параде экипажей.

"Интересно для моряков взаимодействовать с коллегами, обмениваться опытом, и это не пустые слова. Но, на данный момент большой интерес вызывает наша техника, наши корабли, потому что видят, как работает наш флот", - отметил Алексей Анциферов, командир отряда кораблей Тихоокеанского флота, начальник штаба 36-й дивизии надводных кораблей, капитан 1 ранга.

За боевую службу отличившимся морякам вручили награды и грамоты. А всем экипажам по морской традиции - жареных поросят.