Стать здоровым, быть счастливым: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Вани Семенова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 15-летнего Ивана Семенова из башкирского села Ишпарсово. У мальчика острый лимфобластный лейкоз. После стандартного лечения в организме ребенка все еще циркулирует микроскопическое число опухолевых клеток. Они могут возродиться даже после трансплантации костного мозга. Поэтому чтобы подготовить организм Вани к пересадке и продолжить лечение, необходима специальная терапия дорогостоящим препаратом. Стоит он свыше 2 с половиной миллионов рублей.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Закипает чайник, мама хлопочет на кухне. Для Вани эти простые действия - эхо прошлой жизни. В которой все безмятежно и легко. Сейчас, когда многое под запретом, безудержно мечтает. В памяти оживают картинки: лето, родное село, лес.

"Когда выздоровлю, соберу ягод большое ведро и буду кушать", - говорит Ваня. Это первое заветное желание. Второе - лучше любого обезболивающего: родной голос, звучащий в телефонной трубке. Потому что для Вани самый долгожданный момент - Когда брат с СВО звонит. За три года виделись лишь раз. Еще до болезни. Мама говорит, что характеры у братьев похожи: оба смелые и выносливые. В дружной и многодетной семье вообще друг за друга горой. Ваня младший. И всеми любимый. Сейчас на связи сестра. Подбадривает.

Все последние месяцы его дом - больничная палата. О том, что Ваня смертельно болен, стало известно минувшей осенью. Пышущий здоровьем мальчик резко обессилел, замкнулся и стал жаловаться на головную боль. Почувствовав неладное, мама отвела сына к врачу.

"В экстренном порядке сделали анализ крови. И там что-то показало. Вызвали скорую, и в городскую детскую реанимацию нас отправили. Ночью нас повезли на скорой в Уфу", - вспоминает мама.

Диагноз, острый лимфобластный лейкоз, рак крови, для всех домочадцев стал шоком. Началась отчаянная борьба за жизнь. Одна капельница сменяла другую. Даже ночью Ваня получал лечение. Два курса высокодозной химиотерапии мальчик перенес хорошо. Третий дал тяжелые осложнения.

"Как он терпел - даже представления не имею. Он не знал, что делать. Я его хотела обнять, а ему больно было. До него дотронуться нельзя было", - продолжает мама.

Ваню буквально вернули с того света. Контроль давления теперь - жизненная необходимость. Врачи подобрали лекарство, которое будет точечно воздействовать на оставшиеся в организме опухолевые клетки и подготовит Ваню к трансплантации костного мозга. Но стоимость препарата запредельно высокая - больше 2,5 миллиона рублей.

"Мир не без добрых людей, говорят. Может, кто-то как-то поможет нам приобрести это лекарство, которое поможет Ване вылечиться от этой болезни раз и навсегда. Стать здоровым, быть счастливым", - просит мама.

С детской наивностью Ваня верит, что болезнь - это временно. Он мечтает гонять с друзьями на велосипеде, нырнуть в уже прогретую воду речки Месельки. И ждет-не дождется, когда закончит лечение, чтобы встретить с СВО старшего брата. Который, как и Ваня, обязательно вернется победителем.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Ивана Семенова, программа 2312