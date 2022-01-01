Родня высказалась о 12-летнем тюремном сроке Захара Саленко из "Дома-2"

Недавно звезда реалити-шоу "Дом-2" Иван Барзиков сообщил, что его коллега по телестройке Захар Саленко был приговорен к 12 годам тюремного заключения за крупные денежные махинации. Журналисты связались с родственниками Саленко, чтобы узнать, правда ли это. Однако их комментарий оказался малоинформативным.

"Информация про 12 лет — неправда. Приговора нет. Комментарии участников не релевантны, они не знают реального положения дел и распространяют слухи", - отрезала семья в беседе со Starhit.

Напомним, в конце 2023 года пошел слух, что Саленко арестовали по подозрению в мошенничестве. Эту информацию подтвердила Милена Безбородова. Коллега по "Дому-2" рассказала, что Захар якобы причастен к созданию финансовой пирамиды. Милена уверена, что парень был в курсе мошеннической схемы и осознанно заманивал в нее своих знакомых. В частности, от действий Саленко пострадали Лилия Четрару и Сергей Захарьяш. Захар занял у них деньги, но так и не вернул, сославшись на друга, который похитил финансы и исчез.

Саленко мечтал о красивой жизни, но работать для достижения цели ему не особо хотелось. Захар не был официально где-либо трудоустроен, а при этом осенью 2022 года хвастался, что купил новую машину за четыре миллиона рублей, а после показал, что приобрел элитное жилье. Бывший участник реалити уверял, что все купил за честно заработанные средства и даже обошелся без кредитов.