Житель Керчи задержан за передачу Украине данных о ПВО

Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи, который передавал военной разведке Украины данные о средствах противовоздушной обороны (ПВО) и объектах Вооруженных сил России в Крыму.

Мужчина 2003 года рождения установил контакт с врагом и по заданию куратора сделал фото- и видеосъемку у одной из воинских частей. Кадры он передал через мессенджер Telegram.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый признал свою вину, сообщили в ЦОС ФСБ.

Накануне в Херсонской области задержали россиянина, который по заданию Киева планировал подорвать авто одного из чиновников администрации региона.