Новак заявил о начале постепенного охлаждения экономики

Постепенное, правильное охлаждение экономики России уже происходит.

Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете "Ведомости". Ранее об этом говорил и министр экономического развития России Максим Решетников. Он указал на ощутимое замедление инфляции.

"По нашим оценкам, постепенное, правильное охлаждение экономики уже происходит", - сообщил он.

Обеспечить управляемое снятие перегрева в отраслях – это задача правительства. Задача Центробанка – не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде, подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, Новак рассказал о важности накопления Фонда национального благосостояния, так как он содействует развитию промышленности и поддерживает благосостояние граждан.