Певица Жасмин станет бабушкой

Свадьба сына певицы Жасмин (настоящее имя Сара Шор) Михаила стала одним из самых громких событий в звездной тусовке. Говорят, на торжестве гуляло три сотни гостей, среди которых отметились и такие представители отечественного шоу-бизнеса как Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Валерия и многие другие. Вел свадьбу "натуральный блондин" Николай Басков.

В новом интервью Жасмин объявила, что скоро станет бабушкой. Супруга ее старшего сына Михаила Ева ждет ребенка. Срок беременности пока небольшой, пол еще неизвестен, но, по словам артистки, ей совершенно неважно, будет у нее внук или внучка. Главное, считает Жасмин, чтобы ребенок был здоров.

"Я била в колокола каждый день своим детям. Честно, мне кажется, они от меня офигели в какой-то момент. "А баба Сара когда будет?", - рассказала Жасмин в беседе со Светланой Бондарчук.

Певица рассказала, что ее сын Михаил давно живет самостоятельно и готов к пополнению в семействе. У него есть успешный бизнес, поэтому обеспечить ребенка сможет. Жасмин регулярно навещает сына и невестку, при этом стараясь не надоедать. По словам певицы, в семье сына царят любовь и взаимопонимание.